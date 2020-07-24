РИАМО - 24 июл. Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров 24 июля назначил на должность директора Городского агентства управления инвестициями Светлану Ганееву, которая уже занимала эту должность в 2012-2015 годах, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Ганеева работала в должности директора Городского агентства управления инвестициями с 2012 года. После этого, с 2015 года она работала заместителем руководителя аналитического центра при правительстве Российской Федерации.

«Под ее руководством в 2014 году агентство вошло в число трех лучших практик России в категории «Региональное инвестиционное агентство», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что опыт Ганеевой усилит направление привлечения инвесторов в Москву.

Ганеева будет отвечать за привлечение инвестиций, продвижения инвестиционного потенциала Москвы и сопровождение инвестпроектов.