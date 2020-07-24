РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 июл. Представитель министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области объяснил, почему возле станции Нахабино МЦД-2 укладывают асфальт поверх плитки, соответствующий комментарий он оставил в паблике «Типичный Красногорск» в соцсети «ВКонтакте».

Пользователь опубликовал пост, в котором выразил мнение, что асфальт возле станции МЦД-2 Нахабино укладывают с нарушением технологии – поверх уже имеющейся тротуарной плитки.

«В связи с тем, что покрытие из цементобетонной плитки имело множественные деформации, разрушения и просадки, дальнейшая эксплуатация могла повлечь за собой угрозу жизни и здоровья окружающих», - пояснил представитель министерства.

Он добавил, что во избежание нарушения прочностных характеристик основания под дорожной одеждой разрушенная цементобетонная плитка не демонтирована.

«Устройство асфальтобетонного покрытия на тротуаре необходимо для обеспечения безопасности движения», - заключил представитель министерства.