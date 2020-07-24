РИАМО - 24 июл. Аэропорт Домодедово уведомил авиавласти о готовности к возобновлению международных рейсов, к началу полетов будут проведены дополнительные нагрузочные тестирования, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Домодедово.
Тестировать будут технологические системы в галерее международного вылета. Ее закрыли на период ограничения авиасообщения с зарубежными странами.
«Аэропорт готов выполнить все требования госорганов по обеспечению санитарной безопасности полетов на рейсах международных воздушных линий», - говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали, что международные авиаперелеты с ограничениями возобновятся в России с 1 августа. Рейсы будут летать из аэропортов четырех регионов.
В этом году 68% жителей РФ планируют провести отпуск, несмотря на сложности из-за пандемии коронавируса. Большинство собираются отдыхать в России.
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24 ИЮЛЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Более 90% торговых объектов Подмосковья возобновили работу. Также свою работу возобновили 50% кафе и ресторанов Подмосковья.
- Прием наличных для оплаты проезда возобновят в общественном транспорте Подмосковья 25 июля. Он возвращается к привычному режиму работы.
- За последние сутки в России зафиксировали 5 811 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 143 случая заражения. В Москве - 645 случаев.
- Еще 11 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего сначала пандемии инфекция унесла жизни свыше 4,3 тысячи жителей столицы.
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