РИАМО - 24 июл. После инцидента, в котором сотрудник ЧОП напал на водителя скорой помощи, администрацию больницы поставили в известность, в данный момент по факту инцидента в больнице проводится служебная проверка, сообщается на сайте департамента здравоохранения города Москвы.

В медучреждении категорически не согласны с действиями сотрудника охраны.

«Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова оказывает медицинскую помощь больным с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Учитывая это на территории клиники соблюдаются строгие противоэпидемические меры», - говорится в сообщении.

Транспорт, привозящий больных, после передачи пациентов в приемное отделение в обязательном порядке должен пройти дезинфекцию как снаружи, так и в салоне автомобиля.

«Водитель, управляющий автомобилем скорой помощи <...> отказывался от следования на специальную обработку и припарковал автомобиль в запрещенной для этого зоне», - говорится в сообщении.



В охранное предприятие ООО «Частного охранного предприятия «Щит» направили претензию о недопустимом поведении сотрудника и принятии необходимых мер. Сотрудник от работы отстранен.