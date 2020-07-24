РИАМО - 24 июл. После вступления в силу новых правил регистрации аттракционов в Подмосковье зарегистрировали 91 аттракцион, говорится в материалах к пресс-конференции в РИАМО министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.

В апреле в силу вступил единый порядок государственной регистрации аттракционов по всей России. В Подмосковье был принят административный регламент предоставления государственной услуги по регистрации аттракционов.

«На территории Московской области осуществляют деятельность 124 юридических лица и ИП, в отношении которых осуществляется надзор за техническим состоянием и соблюдением правил эксплуатации аттракционов», — говорится в сообщении.

До вступления в силу постановления в регионе было зарегистрировано 900 аттракционов. Сейчас, в соответствии с новыми правилами, зарегистрирован 91 аттракцион. Больше всего аттракционов находится в Мытищах, Ногинске, Орехово-Зуеве и Домодедове.

С начала июля было вынесено 102 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. За нарушения требований стандарта работы к административной ответственности привлекли 14 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, материалы по которым передали в суд.

За нарушения требований к порядку регистрации и допуска к эксплуатации аттракционов привлекли одно должностное лицо.

Работу аттракционов в Подмосковье разрешили с 15 июля.