РИАМО - 24 июл. За полгода в Подмосковье на аукционах разыграли 313 мест размещения нестационарных торговых объектов, с 2016 года в регионе разыграли свыше 3,5 тысяч лотов, говорится в материалах к пресс-конференции в РИАМО министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.

Всего в Подмосковье 5735 нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения. Более 60% - это объекты, реализующие продовольственные товары различных групп – мясо, хлеб, фрукты-овощи и так далее.

«Практика проведения аукционов в сфере нестационарной торговли началась в 2016 году. За это время в общей сложности разыграно более 3,5 тысяч лотов», — говорится в сообщении.

Из-за нынешней эпидемиологической обстановки, из-за которой ухудшилась экономическая ситуация, власти Подмосковья предложили меры поддержки бизнеса. Так, были продлены сроки действия схем размещения нестационарных торговых объектов на 12 месяцев. На этом основании проведение аукционов во втором полугодии 2020 года и 2021 году сократится.

В Подмосковье будет работать 1231 объект сезонной торговли – это палатки овощи-фрукты, бахчевые развалы. Сезонные торговые палатки работают с 1 апреля по 1 ноября. Бахчевые развалы начнут работу с 1 августа.