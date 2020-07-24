РИАМО - 24 июл. В Московской области осуществляют контроль за предприятиями, занимающихся переработкой и реализацией плодоовощной продукции, за шесть месяцев 2020 года в лабораториях исследовано более тыячи проб, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Подмосковью.

Продукцию исследуют по показателям химической и радиационной безопасности, паразитологическим, микробиологическим показателям.

«По санитарно-химическим показателям в 1,1% проб содержалось нитратов выше допустимого уровня, 2,3% проб не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям», - говорится в сообщении.

По результатам надзора сняли с реализации 75 партий плодоовощной продукции объемом более 220 килограммов.

Из них десять партий импортируемой продукции объемом 30 килограммов из-за нарушения требований, установленных техническими регламентами.