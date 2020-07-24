РИАМО - 24 июл. В столице запустили лендинг, посвященный программе раздельного сбора отходов, материал с ответами на популярные вопросы об этом вышел на mos.ru, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства города.

«В лендинге собрана вся актуальная информация о программе раздельного сбора отходов. Там можно найти полезные советы по сортировке, памятки, которые легко скачать или распечатать», - говорится в сообщении.

В материале также есть ссылки на публикации в СМИ, посвященные раздельному сбору, адреса пунктов приема батареек, градусников и лампочек, ответы на популярные вопросы.

В последнее время горожане стали все чаще интересоваться, существует ли сайт, посвященный раздельному сбору.

На mos.ru вышло уже шесть публикаций, посвященных ответам на вопросы о раздельном сборе.