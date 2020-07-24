РИАМО - 24 июл. За первые шесть месяцев этого года количество документов, направленных через Сеть для регистрации создания юридического лица, составило 1,6 тысячи, или 53% от общего количества таких документов, говорится в сообщении пресс-службы УФНС по Московской области.

Электронный способ направления документов для регистрации открытия индивидуального предпринимательства использовали почти 7,4 тысячи жителей региона, или 57% от общего числа первичной регистрации ИП.

«Всего за первое полугодие 2020 года межрайонной ИФНС России №23 по Московской области было принято 45 288 решений о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из которых 21 814 (48%) поступили от заявителей в регистрирующий орган по каналам электронной связи», - говорится в сообщении.

Налоговая служба постоянно разрабатывает и совершенствует электронные сервисы в сфере государственной регистрации, которые позволяют оптимизировать взаимодействие с налогоплательщиками, а также снизить временные, материальные и трудовые затраты предпринимателей.

В настоящее время подать документы для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно в электронном виде, воспользовавшись сервисом «Регистрация бизнеса» на сайте ФНС России или через портал государственных услуг. Одним из обязательных условий при этом является наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.

С 2019 года при направлении документов на регистрацию в форме электронных документов заявители освобождаются от уплаты госпошлины.