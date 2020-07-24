РИАМО - 24 июл. На Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) обеспечили сквозной проезд для строительной техники на развязке с трассой М-11 «Нева» и третьим пусковым комплексом, дорогу строят в рамках международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай, говорится в сообщении пресс-службы компании «Автодор».

«Сейчас там идет строительство трех съездов общей протяженностью более двух километров, путепровода через М-11 длиной 160,4 метра и местной автомобильной дороги на съезде с ЦКАД по направлению в Санкт-Петербург длиной 52,1 метра», - говорится в сообщении.

На этой развязке возвели более 232,4 тысячи кубических метров насыпи и уложили 9210 квадратных метров асфальта.

В конце 2020 года по этой развязке можно будет выехать на М-11 с ЦКАД со стороны М-7 «Волга».

В 2021 году развязка станет полноценной частью международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай (МТМ ЕЗК) и позволит автомобилистам из Северной столицы, не заезжая на Московскую кольцевую автодорогу (МКАД), по ЦКАД-3 добраться до развязки с М-7 «Волга» и дальше держать путь до границы с Казахстаном.

Развязка над М-7 является границей двух пусковых комплексов ЦКАД — третьего и четвертого. Со стороны ЦКАД-3 идет строительство путепровода над М-7 длиной 101 метр и трех съездов общей длиной более километра.

Центральная кольцевая автомобильная дорога пройдет по территории новой Москвы и Московской области на расстоянии 50 километров от МКАД. Она будет параллельна кольцевым магистралям А-107 («Малая бетонка») и А-108 («Большая бетонка»).