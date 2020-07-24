РИАМО - 24 июл. В Московской области на трассе А-108 три легковых автомобиля столкнулись с грузовиком, погибли два человека, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления МВД России по региону.

«В 19:03 на 308-м километре на трассе А-108 грузовик столкнулся с тремя легковыми автомобилями. В результате ДТП погибли два человека и три пострадали», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства произошедшей дорожной аварии выясняются.