РИАМО - 24 июл. Руководитель комитета по туризму Московской области Наталья Галкина совершила объезд туристических достопримечательной и отелей на территории региона в рамках проекта «Лето в Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Она посетила комплекс Можайского кремля, Ильинский пляж, военно-историческое поселение «Доронино», креативный комплекс «Деревня», экоранчо «Алексеевка» и экоотель «Хоббитленд».

«Можайский кремль - важный западный форпост Русского государства, который впервые упоминается в летописях с 1231 года. На данный момент от кремля остались земляные оборонительные валы, сохранившие фрагменты белокаменных башен и разновременных стен», - говорится в сообщении.

Ильинский пляж находится на берегу Можайского водохранилища, невероятно красивого и кристально чистого водоема, окруженного песчаными пляжами и входит в рекомендуемые пляжи для посещения в регионе.

Военно-историческое поселение «Доронино» - живой музей крестьянского и военного быта на территории Бородинского военно-исторического музея-заповедника. Все постройки, детали интерьера, предметы и вещи доступны в ежедневном обиходе. Посетитель, переступая порог деревенской избы, переносится в атмосферу XIX века, перед ним открываются ожившие картины жизни крестьянской семьи и солдат русской армии.

Новый комплекс «Деревня» от одного из главных креативных кластеров столицы Flacon, объединяет проекты в области творчества и образования.

Экоранчо «Алексеевка» - фермерский проект на 40 гектарах среднерусской природы вдали от городской суеты. Рядом извилистая река Протва, луговой простор и прозрачный воздух.

Экоотель «Хоббитлэнд» находится на 112 километре Минского шоссе. Гости проживают в глэмпинге, домики которого похожи на жилища хоббитов. В каждом доме имеется печь на дровах, электричество, удобный туалет, мягкая постель с белоснежным бельем, умывальник и огромное круглое окно.