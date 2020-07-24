РИАМО - 24 июл. После выигранного недавно суда родители умершей от рака певицы Жанны Фриске подготовили новый иск в отношении ее гражданского мужа Дмитрия Шепелева, сообщает kp.ru.

Пресненский районный суд столицы 22 июля удовлетворил иск о взыскании с Шепелева 7 миллионов рублей в пользу родителей певицы Владимира и Ольги Фриске. Теперь они будут судиться с гражданским мужем Фриске еще раз.

«Буду с Шепелевым судиться по поводу личных средств моей дочери. Там тоже очень большие суммы. И они тоже пропали. Когда Жанна заболела, доверенность на ее счета была только у Шепелева», - сказал отец певицы.

В общей сложности Шепелев снял с карточки певицы около 20 миллионов рублей за несколько месяцев.

«Жанну надо было лечить, а он дом решил покупать. После этого деньги с ее счетов и начали разбегаться. Между прочим, идея организовать сбор средств через Русфонд тоже его», — добавил Фриске.

Он уточнил, что еще один суд будет по поводу дома, который Шепелев отобрал у четы Фриске (загородный дом певицы площадью около 400 квадратных метров с участком в деревне Крюково городского округа Истра).

«Этот дом был куплен на деньги моей дочери. Шепелев обещал ей выплатить свою долю, но так и не заплатил», - отметил отец звезды.

Он также добавил, что с внуком Платоном очень сложно увидеться.

Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года от опухоли головного мозга.