РИАМО - 24 июл. После снятия большей части карантинных мер в Москве выпускной, который проходит в пятницу в Парке Горького, стал первым большим постковидным мероприятием, сообщил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимир Филиппов.

«Благодаря усилиям правительства и властей у нас удалось создать все условия для проведения выпускного 2020. Конечно, пришлось отложить <...> это событие, но выпускной 2020 стал первым крупным постковидным мероприятием», - сказал Филиппов.

Заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев подчеркнул, что мероприятие действительно могли отменить.

«Выпускники пережили много. Но на определенных условиях мы смогли все же организовать выпускной», - добавил Молев.

Он отметил, что все сотрудники парка сдали тест на коронавирус, а на входе в парк у гостей проверяют температуру.

На выпускном в Парке Горького могут присутствовать только выпускники и их сопровождающие.

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24 ИЮЛЯ

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