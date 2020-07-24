РИАМО - 24 июл. В ближайшие десять лет в столице кассиров магазинов могут в большинстве заменить терминалы самообслуживания, сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

«Многие крупные сетевые компании экспериментируют с этим форматом, есть предприятия, которые далеко не первую пятилетку используют такие механизмы. Пока сохраняется формат более чем в 95% случаев с участием кассиров», — сказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

Он также напомнил, что посетители и сотрудники городских магазинов должны соблюдать масочный режим. За его нарушение могут выписать штраф.