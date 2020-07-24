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Александр Манзюк
В столичном Парке Горького начался праздник для выпускников, в нем примут участие более 15 тысяч выпускников и пять тысяч сопровождающих из 342 школ.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
Первые выпускники вышли на красную дорожку под приветствия ведущего праздника в зоне «Фантазия».
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РИАМО
,
Александр Манзюк
Перед входом на территорию парка у всех выпускников и сопровождающих померили температуру тела.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
Сразу после торжественного приветствия выпускников отправили в специальную фотозону.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: выпускной в парке Горького в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: выпускной в парке Горького в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: выпускной в парке Горького в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: выпускной в парке Горького в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Праздник проходит в разных зонах на территории парка. Концерт начнется в 22:00. В нем примут участие свыше 40 артистов. В полночь прогремит салют.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: выпускной в парке Горького в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: выпускной в парке Горького в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: выпускной в парке Горького в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: выпускной в парке Горького в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: выпускной в парке Горького в Москве
На фото: выпускной в парке Горького в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: выпускной в парке Горького в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: выпускной в парке Горького в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: выпускной в парке Горького в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: выпускной в парке Горького в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: выпускной в парке Горького в Москве
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