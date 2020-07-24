РИАМО - 24 июл. Первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк отметил, что в мегаполисе на сегодняшний день нет предпосылок для возвращения ограничительных мер по коронавирусу, сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

«Тяжело предугадать ситуацию. Я надеюсь, что никаких мер не будет, мэр (столицы Сергей Собянин – ред.) об этом сказал в том числе. Мы видим разные примеры в других городах, где-то возвращаются маски и перчатки на улицах, но пока предпосылок в Москве к этому нет», - сказал Немерюк.

Ранее Собянин отмечал, что в городе не планируется повторный ввод ограничительных мер из-за Covid-19, но нужно быть осторожными и ждать вакцину от инфекции.

В Москве уже более трех недель регистрируют рекордно низкий с апреля уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

24 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 90% торговых объектов Подмосковья возобновили работу. Также свою работу возобновили 50% кафе и ресторанов Подмосковья.

- Прием наличных для оплаты проезда возобновят в общественном транспорте Подмосковья 25 июля. Он возвращается к привычному режиму работы.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 811 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 143 случая заражения. В Москве - 645 случаев.

- Еще 11 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего сначала пандемии инфекция унесла жизни свыше 4,3 тысячи жителей столицы.