РИАМО - 24 июл. Свыше 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию на территории Троицкого и Новомосковского административных округов в течение 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

«На сегодня в новой Москве введено 1, 114 миллиона квадратных метров недвижимости», – заявил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, даже временная остановка работы строительных компаний из-за пандемии Covid-19 не помешала показать более высокий результат ввода недвижимости в эксплуатацию, чем за аналогичный период времени в минувшем году.

«В прошлом году к этому времени в ТиНАО было введено 1, 104 миллиона квадратных метров», – отметил Жидкин.

Он добавил, что до конца 2020 года на территории новой Москвы планируется ввести в эксплуатацию еще около 2 миллионов квадратных метров недвижимости.