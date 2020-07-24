РИАМО - 24 июл. Коломна считается настоящим подмосковным музеем под открытым небом, добраться до нее можно на автомобиле, электричке или на автобусе, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Поехать в Коломну лучше всего в выходные. Этого времени хватит для осмотра основных достопримечательностей города, для отдыха и гастрономических открытий. Добраться до Коломны можно на автомобиле по трассе М-5 «Урал», потратив примерно 2 часа времени; на электричке от Казанского вокзала до станции Голутвин, потратив около 2,5 часов; на пригородном экспрессе или на автобусе.

Главными достопримечательностями, рекомендуемыми к осмотру, являются Коломенский кремль, музей «Коломенская пастила», музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и другие», музей «Арткоммуналка» — не обычный музей.

Кроме того, стоит побывать в музее «Калачная», музейной лавке «Тайны рецептов кухмейстера П. П. Шведова», музее «Тайны коломенской медовуши», музее «Дом самовара», музее трамваев.

Перекусить во время путешествия можно в арт-кафе «Намеки», ресторане «Арбат», литературном кафе «Лажечников», кофейне «Мед и пряность», City-кафе, Lounge Cafe Pastila. Остановиться можно в отеле «40-й Меридиан Арбат», гостиницах «Коломна» и «В Коломне».