РИАМО - 24 июл. Сотрудники министерства энергетики Московской области обеспечили дополнительными электрическими мощностями 11 подмосковных учреждений здравоохранения, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Министерство сопровождало в 2020 году 36 медучреждений, которые были переоборудованы под инфекционные отделения для борьбы с распространением коронавируса. 11 таких больниц получили дополнительные электрические мощности, которые были нужны для организации бесперебойного функционирования медоборудования.

«Оперативное проведение ресурсоснабжающими организациями мероприятий по подключению к сетям инженерной инфраструктуры обеспечило своевременный ввод в эксплуатацию социально значимых для Московской области объектов», – говорится в сообщении.

В число таких объектов вошли поликлиника для взрослых и детей в городском округе Мытищи на пересечении улицы Воровского и Олимпийского проспекта, а также поликлиника в Домодедове на улице Пирогова.