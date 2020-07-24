РИАМО - 24 июл. Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин подписал документ, который разрешает выдавать визы для посещения РФ гражданам Британии, Турции и Танзании, сообщает Газета.ru.
«Для граждан трех стран снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за распространения коронавируса», — говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр России объявил, что авиасообщение с этими тремя странами возобновят 1 августа.
«Они готовы принимать наших туристов, а Россия ждет граждан этих стран у себя», —уточняется в материале.
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