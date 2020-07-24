РИАМО - 24 июл. Власти столицы не ожидают в ближайшее время роста цен на продукты, на сегодняшний день стоимость продуктов в магазинах стала такой же, как и до карантина, сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк подчеркнул, что в городе каждый день проводят мониторинг цен на основные товары по 52 позициям.

«Цены на продукты за последние пять лет фактически имеют рост инфляционный, но не более того. Всплеск на гречку и туалетную бумагу был, там цены немного выросли. Но мы жестко контролировали, и с помощью ФАС все цены вернулись на прежний уровень», - сказал Немерюк.

Он напомнил, что весной всегда традиционно увеличивается стоимость овощей и фруктов.

«В целом цена на многие товары стабильна, и каких-либо опасений сейчас нет», - добавил он.