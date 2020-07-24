РИАМО - 24 июл. Около 2 тысяч вещей пассажиры «Мострансавто» оставили в автобусах, на автовокзалах и автостанциях с начала года, чаще всего - соцкарты, кошельки и ключи, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Чаще всего забывали транспортные карты, социальные карты жителя Подмосковья и москвича, документы, кошельки, зонты и ключи», - говорится в сообщении.

Среди 2 тысяч забытых предметов 400 — сезонные. Это солнечные очки, соломенные шляпы и удочки.

Между Подмосковьем и Москвой курсируют свыше 170 маршрутов «Мострансавто». За первый месяц лета они перевезли свыше 5,3 миллиона пассажиров.