РИАМО - 24 июл. В магазинах столицы проверяют соблюдение масочного режима из-за ситуации с Covid-19, более 60% покупателей носят маски в торговых центрах и магазинах города, сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

«Сразу после снятия ограничений этот процент был более 90%. Сейчас народ немного расслабился. В любом случае мы ведем работу с предприятиями торговли, есть штрафные санкции за несоблюдение этих режимов», - сказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

Он добавил, что столичная полиция ежедневно составляет около 100-200 протоколов на посетителей магазинов за несоблюдение масочного режима.

По его словам, в городе на сегодняшний день значительно уменьшилась цена масок по сравнению с мартом-апрелем.

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24 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 90% торговых объектов Подмосковья возобновили работу. Также свою работу возобновили 50% кафе и ресторанов Подмосковья.

- Прием наличных для оплаты проезда возобновят в общественном транспорте Подмосковья 25 июля. Он возвращается к привычному режиму работы.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 811 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 143 случая заражения. В Москве - 645 случаев.

- Еще 11 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего сначала пандемии инфекция унесла жизни свыше 4,3 тысячи жителей столицы.