РИАМО - 24 июл. Бизнес в столице постепенно восстанавливается после снятия части ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в городе после ограничений открылось более 85% торговых точек, сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

«Предприниматели развили большое количество форматов по дистанционному обслуживанию, интернет-торговля неплохо выстрелила. Появились новые структуры с возможностью обслуживать 20-30 тысяч посетителей одновременно», - сказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

Он уточнил, что в мегаполисе всего работает свыше 65 тысяч предприятий разного формата.

По его словам, общий оборот предприятий торговли в 2019 году составил свыше 5 миллиардов рублей. В сфере торговли в городе трудятся около 1,5 миллионов человек.

Немерюк также напомнил, что в торговых точках столицы продолжает действовать масочный режим.

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Текстовая трансляция

24 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 90% торговых объектов Подмосковья возобновили работу. Также свою работу возобновили 50% кафе и ресторанов Подмосковья.

- Прием наличных для оплаты проезда возобновят в общественном транспорте Подмосковья 25 июля. Он возвращается к привычному режиму работы.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 811 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 143 случая заражения. В Москве - 645 случаев.

- Еще 11 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего сначала пандемии инфекция унесла жизни свыше 4,3 тысячи жителей столицы.