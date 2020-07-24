РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 июл. Председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов совместно с заместителем председателя совета депутатов Михаилом Мурзаковым совершили поездку в Санкт-Петербург, где поздравили экипаж подшефного корабля «Мытищи», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«От имени главы городского округа Мытищи Виктора Азарова и совета депутатов поздравили моряков с приближающимся Днем военно-морского флота и вручили подарки и награды нашего муниципального образования. Очень важное место в нашей жизни занимает дружба с моряками нашего подшефного корабля «Мытищи». Особое чувство восхищения вызывает то, что третий год подряд наш корабль, мы его по праву называем так, потому что на его борту имя нашего города, принимает участие в главном военно-морском параде страны», - сказал Гореликов.



Гореликов и Мурзаков также посетили уникальные исторические объекты в Кронштадте. Мытищинская делегация побывала на знаменитой батарее и на бронепоезде, который родом из города Мытищи.

«Уже начинаем готовиться к следующему мероприятию, к очередной годовщине поднятия флага на нашем корабле. Можно будет везти подарки к Новому году, сувенирную продукцию и еще многие другие приятные и полезные вещи», - сказал Мурзаков.



Командир МРК «Мытищи», капитан третьего ранга Адиль Ильгар-Оглы Азимов поздравил мытищинцев с приближающимся праздником.



«Дорогие жители городского округа Мытищи! От лица экипажа малого ракетного корабля «Мытищи» поздравляем вас с Днем Военно-морского флота. Желаем вам крепкого флотского здоровья, благополучия, и уверенности в завтрашнем дне», - сказал Азимов.

День Военно-морского флота отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году он выпал на 26 июля.