РИАМО - 24 июл. Сотрудники «Мособлгаза» завершили газификацию населенного пункта Шарапово, который находится на территории городского округа Чехов, говорится в сообщении пресс-службы организации.

Газопровод построили по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2025 года». В ходе работы были созданы условия для газификации 429 домов. Протяженность новых сетей составила 12 километров.

«Мы ввели в эксплуатацию 11-й газопровод, построенный по программе газификации с начала года. В 4 квартале текущего года Мособлгаз также догазифицирует село Шарапово в городском округе Чехов, подключиться к газу смогут более 100 жителей», – сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

В текущем году «Мособлгаз» собирается построить газопроводы в 50 населенных пунктах столичного региона. Организация создаст условия для проведения газификации 10 тысяч жителей Подмосковья.