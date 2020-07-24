РИАМО - 24 июл. Заключение о соответствии выдано двум домам, входящим во вторую очередь жилого комплекса «Сити Парк» в Пресненском районе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Документ подтверждает завершение строительных работ и соответствие объектов требованиям проектной документации. Жилой комплекс, расположенный по адресу: улица Мантулинская владение 7 (ЦАО), реализует застройщик ООО «МонАрх-УКС», – отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Новые корпуса второй очереди проекта «СитиПарк» получили адреса: Москва, улица Мантулинская, дом 9, корпус 3, корпус 4, строение 11, строение 12.

В двух домах будет 434 квартиры с общей площадью в 34 180 квадратных метров. Площадь нежилых помещений будет составлять 6 040 квадратных метров.

Далее застройщик планирует ввести в эксплуатацию новые дома. Разрешение на данный процесс хотят получить до конца лета.

Состоящий из шести корпусов ЖК «СитиПарк» строят в центре столицы около парка «Красная Пресня». Специалисты планируют посадить деревья и кустарники, а также устроить газон на месте возведения новых домов.