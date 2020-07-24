РИАМО - 24 июл. В столичном Парке Горького начался праздник для выпускников, в нем примут участие более 15 тысяч выпускников и пять тысяч сопровождающих из 342 школ, передает корреспондент РИАМО.

Первые выпускники вышли на красную дорожку под приветствия ведущего праздника в зоне «Фантазия». Перед входом на территорию парка у всех выпускников и сопровождающих померили температуру тела.

Сразу после торжественного приветствия выпускников отправили в специальную фотозону.

Праздник пройдет в разных зонах на территории парка. Концерт начнется в 22:00. В нем примут участие свыше 40 артистов. В полночь прогремит салют.

Для всех участников праздника подготовили тематические маски, которые раздают на входе.

Накануне выпускного в Парке Горького провели масштабную дезинфекцию. Люди, обеспечивающие проведение праздника, сдали тесты на коронавирус.