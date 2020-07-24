РИАМО - 24 июл. Центр народных промыслов на проезде Каляева в Павловском Посаде получил разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Ориентировочный срок открытия торгово-выставочного центра народных промыслов намечен на лето 2021 года. На объекте будет создано 35 новых рабочих мест. Проект находился на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области», – сообщила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Застройщиком является ОАО «Павлопосадская платочная мануфактура». В проект инвестировали 500 миллионов рублей.

В новом торговом центре будут продавать платки, сувениры, откроют экспозиционно-выставочные залы, помещения для мастер-классов сувенирной печати, галерею-зал тематических выставок, начнут проводить экскурсионные программы.