РИАМО - 24 июл. Строительную компанию «Рузское подворье» обязали оплатить 2,7-миллионный ущерб, нанесенный почвам в населенном пункте Тучково в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
Сотрудники Минэкологии направили в Арбитражный суд Подмосковья исковое заявление о возмещении ущерба, нанесенного почвам в поселке Тучково Рузского городского округа. Виновником данного нарушения стала строительная компания «Рузское подворье».
«В ходе административного расследования инспекторы эконадзора установили, что работники компании размещали на открытом грунте строительные отходы – бой кирпича и стекла, крупногабаритные деревянные конструкции. Общий объем незаконно размещенного мусора превысил 12 тысяч кубометров», – уточняется в сообщении.
За совершение такого нарушения строительную компанию оштрафовали на 101 тысячу рублей. Затем был высчитан ущерб, который был нанесен действиями компании окружающей среде. Общий размер ущерба составил 2,7 миллиона рублей.
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