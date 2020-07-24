РИАМО - 24 июл. Первый заместитель министра стройкомплекса Подмосковья Александр Вилькомир заявил во время выездного совещания Главгосстройнадзора Московской области, что в Сергиевом Посаде в августе будет введена в строй школа на 1100 мест, говорится в сообщении пресс-службы Минстроя Подмосковья.

Строительство общеобразовательного учреждения на 1100 мест ведется по госпрограмме Московской области за счет средств бюджета. Новая школа будет находиться в микрорайоне Северный-5 на территории Сергиева Посада.

«В настоящее время ведется пуско-наладка инженерных систем и оборудования. Ввод объекта планируется в августе», – подчеркнул Вилькомир.

Новое здание школы включает в себя учебные кабинеты, помещения с рекреациями, игровые и спальные комнаты для групп продленного дня, административные и технические помещения.