РИАМО - 24 июл. Председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров провели проверку процесса реконструкции Дома культуры «Кучино», говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«Здание давно уже нуждается в ремонте – он начался здесь в прошлом году. Сейчас мы увидели, что в полном объеме выполнены демонтажные работы, проведено усиление фундамента. Подрядчик сказал, что работы будут закончены в 2021 году. В итоге здесь должно получиться современное и оборудованное учреждение, которое будет радовать тысячи жителей», – сказал Брынцалов.

Он подчеркнул, что на ремонт Дома культуры «Кучино» из регионального и муниципального бюджетов было потрачено примерно 195 миллионов рублей.

Кроме того, на территории Балашихи ведутся работы по ремонту домов культуры «Балашиха» и «Северный». Их планируется закончить до конца года.