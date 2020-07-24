РИАМО - 24 июл. Рекорд по пассажиропотоку после начала режима самоизоляции был установлен в городском транспорте 23 июля, в этот день общественным транспортом столицы воспользовались 8,28 миллиона пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Только в метро передвигалось 5,32 миллиона пассажиров», - говорится в сообщении.

Пассажиров призвали не забывать о безопасности в общественных местах.

В городском транспорте по-прежнему необходимо надевать маски и перчатки.