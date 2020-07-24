РИАМО - 24 июл. С начала 2020 года в Подмосковье провели 964 ярмарки, из которых 762 были универсальными, 175 – тематическими, 27 – сельскохозяйственными, говорится в материалах к пресс-конференции в РИАМО министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.

«С 1 января по 19 июля ярмарки посетило порядка 1,5 миллионов человек. В период режима повышенной готовности на ярмарках реализовывались только продукты питания и товары первой необходимости», — говорится в сообщении.

Социальные ярмарки «Ценопад» вновь начали проводить с 6 июля. До конца года планируют провести еще 26 ярмарок «Ценопад» в Долгопрудном, Богородском округе, Зарайске, Реутове, Мытищах, Химках, Красногорске, Истре, Ступине, Рузском, Раменском, Коломенском округах, Ивантеевке, Наро-Фоминском округе, Солнечногорске, Дмитровском округе, Чехове, Одинцовском округе и Серпухове.

Проведение «Ценопада» направлено на поддержку подмосковных производителей. Цены на продукцию на ярмарке в среднем ниже на 15%, чем в других магазинах, в частности, в сетевых.