РИАМО - 24 июл. С начала 2020 года в систему-112 Московской области поступило более 50 тысяч хулиганских вызовов, их количество удалось значительно сократить внутри самой службы, говорится в сообщении пресс-службы системы-112 Подмосковья.

На сегодняшний день такие звонки составляют менее 1% от общего количества обращений.

«Значительного снижения количества ложных вызовов удалось достичь с помощью специального автоинформатора, внедренного в систему-112 Московской области. Он оповещает позвонившего из хулиганских побуждений об ответственности», - говорится в сообщении.

Когда оператор-112 определяет вызов обратившегося как хулиганский, то специальная программа автоматически перезванивает и включает автоинформатор, который рассказывает об административной и уголовной ответственности за вызов экстренных служб из ложных побуждений.

Если с одного номера сделали несколько подобных вызовов, то специалисты системы-112 Московской области передают информацию о нарушителе в правоохранительные органы.