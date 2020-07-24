РИАМО - 24 июл. Первый заместитель министра стройкомплекса Подмосковья Александр Вилькомир поучаствовал в выездном совещании Главгосстройнадзора области по контролю за завершением строительства учебной пристройки на 400 мест в микрорайоне Авиаторов в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«На данный момент рабочие проводят отделку внутренних помещений, выполняют монтаж инженерных коммуникаций, завершают фасадные работы», - сказал Вилькомир.

Он добавил, что также ведется поставка оборудования и благоустройство территории.

Плановый ввод объекта наметили на август.

Строительство нового корпуса ведется в рамках президентского национального проекта «Современная школа» и финансируется за счет средств бюджета.