РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 июл. Выставку «Сквозь плен» Красногорского филиала Музея Победы открыли на Украине в пятницу, говорится в сообщении информационного центра Музея Победы.

«Двадцать четвертого июля представительство Россотрудничества на Украине открыло выставку «Сквозь плен». Основу экспозиции составляют материалы из фондов Красногорского филиала Музея Победы», - говорится в сообщении.

Выставка открыта в онлайн-формате и доступна для просмотра всем желающим.

«Более 400 фотографий, документов, плакатов, газет времен войны раскрывают сложную тему плена», - добавляется в материале.

Выставка рассказывает о том, как попадали в советский плен военнослужащие вермахта, о советских законах о военнопленных, об их составе и численности, условиях жизни, трудовой деятельности.

«Особый интерес может представить тема, наименее разработанная в российской исторической науке и в плане ее музейного воплощения, посвященная судебному преследованию немецких военнопленных и их репатриации на родину», - отмечается в сообщении.

Выставка «Сквозь плен» – результат многолетней работы Красногорского филиала по изучению и музейному осмыслению малоизвестных трагических страниц Второй мировой войны, связанных с пребыванием советских военнопленных в Германии и немецких военнопленных в советских лагерях.

Задача выставки – доступными средствами попытаться восстановить объективную и правдивую картину организации и деятельности системы лагерей для советских и немецких военнопленных, практику содержания их в этих лагерях.

«Экспозиция не оставит зрителей равнодушными к представленным материалам и современной трактовке событий с позиции общечеловеческих ценностей и уважения к памяти страдавших и погибших в лагерях по обе стороны фронта», - заключается в материале.