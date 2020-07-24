РИАМО - 24 июл. В Москве еще продолжает действовать часть ограничений из-за коронавирусной инфекции, в частности, в кафе и ресторанах нельзя курить кальян, за нарушение заведение может быть оштрафовано, сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

«Роспотребнадзор запрещает курение кальянов, режим ограничений частично продолжает действовать. Это значительное нарушение: штраф до 90 тысяч рублей на предприятие и до 5 тысяч рублей на человека», - сказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Он уточнил, что в мегаполисе свыше 300 заведений общепита предлагают посетителям кальяны. А в целом в столице работает более 12,5 тысяч кафе и ресторанов.

«Конечно, для этих предпринимателей это будет негативный удар, я не думаю, что он повлечет за собой серьезные последствия», - добавил Немерюк.

Также в общественных местах столицы продолжает действовать масочно-перчаточный режим. Данные меры принимаются в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

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Текстовая трансляция

24 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 90% торговых объектов Подмосковья возобновили работу. Также свою работу возобновили 50% кафе и ресторанов Подмосковья.

- Прием наличных для оплаты проезда возобновят в общественном транспорте Подмосковья 25 июля. Он возвращается к привычному режиму работы.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 811 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 143 случая заражения. В Москве - 645 случаев.

- Еще 11 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего сначала пандемии инфекция унесла жизни свыше 4,3 тысячи жителей столицы.