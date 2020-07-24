РИАМО - 24 июл. В Подмосковье после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, возобновили работу более 50% химчисток, прачечных, ателье, предприятий по ремонту обуви, бытовых приборов и других социально значимых предприятий бытовых услуг, говорится в материалах к пресс-конференции в РИАМО министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.

«В первую очередь возобновили работу предприятия по техническому обслуживанию автотранспортных средств - 95%, затем были сняты ограничения с работы ателье, химчисток, прачечных, банных объектов, парикмахерских и салонов красоты и иных предприятий бытовых услуг», — говорится в сообщении.

Всего в регионе около 14 тысяч предприятий по ремонту обуви, бытовых приборов, мебели, ателье, химчисток, прачечных, банных объектов, парикмахерских, салонов красоты, предприятий по фотоуслугам, обслуживанию и ремонту автомобилей и других.

Более 50% из них возобновили работу.

Для работников салонов красоты, парикмахерских и бань действуют строгие требования по профилактике коронавирусной инфекции. Среди них – обязательная термометрия перед заступлением на смену, замена защитных масок каждые 2-3 часа, регулярная дезинфекция поверхностей и проветривание помещений. Корме того, раз в две недели не менее 10% работников будут в обязательном порядке тестировать на Covid-19.

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Текстовая трансляция

24 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 90% торговых объектов Подмосковья возобновили работу. Также свою работу возобновили 50% кафе и ресторанов Подмосковья.

- Прием наличных для оплаты проезда возобновят в общественном транспорте Подмосковья 25 июля. Он возвращается к привычному режиму работы.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 811 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 143 случая заражения. В Москве - 645 случаев.

- Еще 11 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего сначала пандемии инфекция унесла жизни свыше 4,3 тысячи жителей столицы.