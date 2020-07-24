РИАМО - 24 июл. За первые шесть месяцев этого года клиенты «Почты России» из Москвы и Подмосковья отправили больше 2 миллионов заказных электронных писем, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В Московском регионе услугой отправки электронного заказного письма пользуется 57 юридических клиентов. Только за июнь было доставлено около 300 тысяч электронных заказных писем.

«К услуге можно подключиться на сайте, в мобильном приложении «Почты России» или через портал Госуслуг. Дополнительное посещение почтового отделения не требуется», - говорится в сообщении.

Кроме того, в личном кабинете клиент может получать извещения от ГИБДД, постановления о возбуждении исполнительного производства, судебные извещения, уведомления от Пенсионного фонда и многих других отправителей – государственных ведомств и юридических лиц.

При отправке электронных заказных писем используется гибридная система доставки. Если получатель подключен к данной услуге, он моментально получит письмо в личном кабинете в цифровом формате. Если он еще не зарегистрирован в системе, то письмо будет распечатано и отправлено традиционным способом.

Подробная информация о способе подключения к онлайн сервису электронных заказных писем доступна на официальном сайте.