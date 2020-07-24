РИАМО - 24 июл. В Московской области за время пандемии более миллиона жителей прошли ПЦР-исследование на определение новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Исследование проводят не только пациентам с симптомами респираторного заболевания, но и медицинским, и социальным работникам, выпускникам школ и учителям, воспитанникам детских садов, воспитателям.

«Тест по методу ПЦР – полимеразной цепной реакции – позволяет определить, болеет ли в данный момент человек коронавирусом или нет», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

В общей сложности провели ПЦР-исследования 13% населения Подмосковья.

В области также проводятся ИФА-исследования, позволяющие определить наличие антител к коронавирусу в крови человека.

Для того, чтобы пройти иммуноферментный анализ крови, необходимо записаться в процедурный кабинет поликлиники на портале госуслуг или по телефону 8-800-550-50-30.

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24 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 90% торговых объектов Подмосковья возобновили работу. Также свою работу возобновили 50% кафе и ресторанов Подмосковья.

- Прием наличных для оплаты проезда возобновят в общественном транспорте Подмосковья 25 июля. Он возвращается к привычному режиму работы.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 811 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 143 случая заражения. В Москве - 645 случаев.

- Еще 11 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего сначала пандемии инфекция унесла жизни свыше 4,3 тысячи жителей столицы.