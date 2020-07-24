РИАМО - 24 июл. В столице еще пять КТ-центров поликлиник возобновят плановый прием пациентов, ранее их перепрофилировали под прием больных с подозрением на коронавирус, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы продолжаем возвращать медицинские учреждения к стандартному режиму работы. <...> Врачи поликлиник начнут принимать плановых пациентов после того, как в них будет проведена тщательная дезинфекция помещений и оборудования, а персонал пройдет тестирование на инфекцию», – сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Во время пандемии коронавируса городская поликлиника №66 на улице Салтыковской, поликлиника №62 на улице Красноармейской, поликлиника №214 на улице Елецкой, диагностический центр №3 на улице Сормовской и консультативно-диагностическая поликлиника №121 на улице Южнобутовской были перепрофилированы под амбулаторные центры для диагностики пациентов с ОРВИ, пневмонией и подозрением на Covid-19.

Ранее в столице плановый прием пациентов возобновили 32 поликлиники. В качестве КТ-центров до сих пор работают 11 медучреждений.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

24 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 90% торговых объектов Подмосковья возобновили работу. Также свою работу возобновили 50% кафе и ресторанов Подмосковья.

- Прием наличных для оплаты проезда возобновят в общественном транспорте Подмосковья 25 июля. Он возвращается к привычному режиму работы.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 811 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 143 случая заражения. В Москве - 645 случаев.

- Еще 11 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего сначала пандемии инфекция унесла жизни свыше 4,3 тысячи жителей столицы.