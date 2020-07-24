РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июл. В подмосковных Люберцах в августе планируют ввести в эксплуатацию новый корпус кадетской школы на 400 учеников, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Первый заместитель министра стройкомплекса Подмосковья Александр Вилькомир принял участие в выездном совещании Главгосстройнадзора по контролю за ходом работ по завершению строительства учебной пристройки на 400 мест к зданию МОУ «Кадетская школа» в городском округе. Участники встречи проверили готовность нового учебного корпуса и состояние территории школы.

«В строительстве задействовано более 200 человек. Завершаются работы по внутренней отделке помещений, устройству фасада, ведется монтаж инженерных сетей и благоустройство территории. Ввод корпуса в эксплуатацию запланирован на август», - сказал Вилькомир.

Строительство ведется в рамках президентского национального проекта «Современная школа» и финансируется за счет средств бюджета.