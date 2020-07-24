РИАМО - 24 июл. Столичные инспекторы ГИБДД задержали и привлекли к ответственности женщину-водителя, которая имеет на своем счету свыше 1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщается на сайте Госавтоинспекции.

Машину марки Mazda, за рулем которой находилась 35-летняя злостная нарушительница, остановили на территории новой Москвы. База данных Госавтоинспекции показала при проверке, что за автолюбительницей числится 1076 нарушений ПДД на сумму свыше 1 миллиона рублей.

«В отношении женщины-водителя составлено 113 административных протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Материалы переданы в суд для принятия решения о привлечении к ответственности», – говорится в сообщении.

Задержанную иномарку эвакуировали и передали сотрудникам службы судебных приставов.