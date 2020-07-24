РИАМО - 24 июл. В столице штрафы за отсутствие масок у продавцов и покупателей выписали более чем 5 тысячам магазинов, сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

«Есть жесткие требования по соблюдению масочного режима. Штрафы на физических лиц — 4 тысячи рублей. Предприятия, которые не могут обеспечить, относятся к этому поверхностно, будут штрафоваться на 200-300 тысяч рублей», - сказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Он уточнил, что за несоблюдение масочного режима в мегаполисе штрафовали торговые предприятия разных форматов.

Немерюк напомнил горожанам и предпринимателям о соблюдении всех необходимых мер безопасности, чтобы не заразиться Covid-19.

Он подчеркнул, что к рекомендациям Роспотребнадзора по эпидемиологической безопасности не стоит относиться поверхностно.