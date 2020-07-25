РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. В подмосковном Подольске в субботу пройдет благотворительный праздник «Под крылом ангела», в ходе которого соберут средства для больного мальчика, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем всех на праздник «Под крылом ангела», который пройдет в субботу на поляне «Елочки» в микрорайоне Кутузово возле стелы Архангелу Михаилу. Начало в 13:00. В программе - музыкальный концерт, детская анимация, благотворительная ярмарка и море позитивных эмоций. Собранные средства пойдут на лечение 9-месячного Саши Мурашова с диагнозом СМА I типа», - говорится в сообщении.

Несколько месяцев назад Мурашову поставили страшный диагноз. Семья сразу начала борьбу за жизнь своего сына. За рубежом есть лекарство способное вылечить этот недуг всего одним уколом, но цена его - 157 миллионов рублей. У молодых родителей мальчика нет таких средств, поэтому они были вынуждены открыть сбор и просить помощи у всех неравнодушных людей.

В родном Подольске ребенка поддержала администрация города, общественные организации, музыканты и просто добрые жители города. Мальчику помогли также такие известные люди, как Дмитрий Певцов, Тамара Гвердцители, участники проекта «Голос» Петр Захаров, Виктория Лукина, Олеся Казаченко, София Фоменко, Александр Шпак, Юлия Беретта и многие другие. Сбор средств продолжается.