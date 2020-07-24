РИАМО - 24 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил выпускников с окончанием школы и успешной сдачей ЕГЭ.

«Пусть с опозданием на месяц, но выпускной все равно наступил. И встречаете вы его не в Zoom и Skype, а вместе с друзьями, одноклассниками - по старой школьной традиции», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».



Он отметил, что московские учителя совершили настоящий профессиональный подвиг - перевели всю работу в дистанционный режим и три месяца были рядом с учениками.



«Вы сами проявили свои лучшие качества - выдержку, дисциплину, ответственность и навыки самостоятельного труда», - добавил Собянин.

ЕГЭ в этом году начали сдавать 3 июля. Все пункты проведения ЕГЭ, которые расположены в зданиях школ Москвы, оборудованы средствами видеонаблюдения. Сотрудники, задействованные в проведении экзаменов, сдали тесты на Covid-19.

В пятницу вечером в Парке Горького пройдет общегородской выпускной. Для гостей выступят более 40 известных артистов. В полночь гостей ждет праздничный салют.

На празднике для ребят обеспечат соблюдение всех мер безопасности, чтобы исключить возможность распространения Covid-19. Для гостей подготовили 18 тысяч масок со специальным дизайном.