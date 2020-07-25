РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 июл. Онлайн-выставку собак проведут в прямом эфире в подмосковном Красногорске в субботу, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.
«В Красногорске пройдет выставка-пристройство бездомных собак. Онлайн-выставка собак состоится в субботу в 17:00. Организатор мероприятия – благотворительный фонд помощи безнадзорным животным «Возьми счастье в дом», - говорится в сообщении.
Мероприятие пройдет в формате прямого эфира на трех площадках: на YouTube-канале @MARGOTOPs, в Instagram-аккаунте @takehappinessbf и на сайте takehappiness.ru.
Показ собак пройдет на большой уличной площадке, украшенной флагами, растяжками и разметкой. Будет осуществляться съемка тремя видеокамерами. Между сменой групп собак перед зрителями выступят ветеринар, кинолог и зооюрист.
Во время прямого эфира будет идти сбор средств на реализацию программы стерилизации. Задача благотворительного фонда - стерилизация не только бездомных собак и кошек, но и домашних, так как они могут производить потенциально бездомное потомство.
Всем животным-участникам выставки будут вручены вкусные подарки и специальные украшения на ошейник в виде медали. Понравившуюся собаку жители Красногорска смогут забрать домой.
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