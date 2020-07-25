РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 июл. Аттракционы в городском парке имени Талалихина в Подольске начнут работать в субботу, они прошли проверку, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.

16 июля в администрации Подольска прошла пресс-конференция с участием Денисова по вопросам снятия ограничений для учреждений сферы культуры округа.

«Постепенно в регионе снимаются ограничения. Так, открываются библиотеки, Дома культуры. В округе открыты все парки для прогулок с семьей и занятий спортом. Но массовые мероприятия пока не проводятся. Запрет на их проведение еще не снят. Прошли проверку аттракционы в парке имени Талалихина. Они откроются с 25 июля», – сказал Денисов.

Он отметил, что такие аттракционы, как прокат детских электромобилей, самокатов, работают в том числе и в других парках городского округа.